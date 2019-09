Lương khởi điểm của giáo viên sẽ nâng lên đáng kể

Có các chính sách thay đổi lớn đối với đội ngũ GV. Trước đây, bậc mầm non chuẩn trình độ đào tạo chỉ là trung cấp, giờ được nâng lên trình độ CĐ. GV tiểu học thì nâng chuẩn từ trung cấp lên ĐH. GV cấp THCS từ CĐ lên ĐH. Như vậy, tới đây, toàn bộ hệ thống GV phổ thông sẽ có chuẩn tối thiểu là trình độ ĐH, mầm non là CĐ.

Luật Giáo dục mới được ban hành có nhiều thay đổi liên quan đến giáo viên (GV), trong đó có quy định về nâng chuẩn đào tạo với GV mầm non, tiểu học, THCS. Bộ có phương án xử lý thế nào với đội ngũ GV có trình độ đào tạo trung cấp, CĐ hiện nay?

Bộ đã có phương án bồi dưỡng, lộ trình đào tạo cho GV khi chưa đạt chuẩn để đáp ứng được yêu cầu công việc. Đây là bài toán lớn trong công tác của ngành, bởi GV vừa phải thực hiện công việc vừa phải thực hiện đào tạo lại. Đội ngũ GV hiện nay khoảng 1,3 triệu nhưng lực lượng cần phải đào tạo lại để nâng chuẩn từ mầm non, tiểu học và THCS là khoảng 400.000 - 500.000, một lượng tương đối lớn. Có những việc nâng chuẩn rất nặng, như tiểu học từ chuẩn trung cấp vọt lên thành ĐH - đó là một khoảng rất lớn. Bậc THCS, còn đến 40% đội ngũ chưa đạt trình độ ĐH. Nếu tính trung bình tất cả các cấp thì tổng khoảng 25% đội ngũ cần đào tạo lại. Dự kiến tháng 4.2020 sẽ có nghị định về thực hiện lộ trình đào tạo đáp ứng chuẩn đào tạo theo luật Giáo dục.

Sẽ khẳng định lại tiền lương, phụ cấp phù hợp với tính đặc thù của ngành và phù hợp với các yêu cầu, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đó cũng là một căn cứ để thiết kế bảng lương theo Nghị quyết 27.

Dự kiến bảng lương mới của GV sẽ được tính như thế nào?

Bậc lương sẽ gắn với trình độ đào tạo và gắn với hệ thống thang bậc lương chung nhưng có phụ cấp ưu đãi nghề. Tinh thần là bảng lương của ngành giáo dục thì không theo bảng lương riêng so với các ngành nghề khác, nhưng định vị các bậc lương theo thực tiễn trình độ đào tạo đã được nâng lên theo chuẩn. Đây cũng là căn cứ để khởi đầu bậc lương cho GV bậc mầm non, tiểu học, THCS một cách logic và được nâng lên so với hiện nay.