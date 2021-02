Hãy để trẻ được vui chơi thoải mái khi nghỉ tết

Thời gian nghỉ tết học sinh làm gì ? Nhớ ngày còn đi học tiểu học (những năm 1970) bọn HS chúng tôi rất mong tết đến để được vui chơi thỏa thích, được bố mẹ dắt đi mua quần áo mới, xem phụ giúp mẹ, anh, chị gói bánh tét, đóng bánh in, rim mứt dừa, đổ bánh bông lan, làm dưa kiệu... thật vô cùng thích thú. Tuy đã qua lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ mãi những kỷ niệm này mỗi khi tết đến xuân về. Sách vở, bút viết... đều được cất vào tủ gọn gàng, tôi chỉ nhớ mẹ bảo và chỉ làm một việc đó là đêm giao thừa nhớ lấy vở ra học lấy may để cầu mong vào năm mới sẽ học giỏi hơn! Còn hiện tại vì sao thầy cô giao bài tập cho HS về nhà làm trong dịp tết? Do cuộc sống thay đổi, rất ít gia đình phải mất thời gian công sức để chuẩn bị tết, vì thế các em có rất nhiều thời gian nghỉ tết mà không phải làm gì. Vì vậy, một số trường, thầy cô lo HS chơi game, xem điện thoại... quên kiến thức nên giao bài tập cho các em về nhà làm trong thời gian nghỉ tết. Tuy nhiên, việc giao bài tập về nhà tạo ra áp lực không đáng có cho học sinh sau một học kỳ học tập căng thẳng, vất vả. Ngày tết, không nên giao bài tập cho HS mà để HS có thời gian giúp đỡ ba mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón tết, thăm thầy cô giáo cũ, chúc tết ông bà... để các em biết được ý nghĩa của tết. Nguyễn Văn Lực