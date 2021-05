Hoãn kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Tìm cách giữ 'lửa' cho học sinh

Trước đó, dù đã phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại 140 điểm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhưng trong cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 30.5, lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng như Sở Y tế TP.HCM đã đề xuất tạm hoãn kỳ thi vào lớp 10 bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những ngày qua.

Tại cuộc họp, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết đến thời điểm hiện tại mọi phương án tổ chức thi đã chuẩn bị rất chi tiết, kỹ lưỡng. Để tổ chức kỳ thi cho gần 84.000 thí sinh, Sở đã huy động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia. Việc biên soạn và sao in đề thi đã đi vào giai đoạn cuối, dự kiến ngày 1.6 chuyển đến tất cả quận huyện và TP.Thủ Đức. “Tuy nhiên, trước diễn biến dịch Covid-19, để an toàn cho thí sinh thì Sở đề xuất dời kỳ tuyển sinh lớp 10 sang thời điểm phù hợp. Và khi hoãn thi, lực lượng làm đề và in sao đang thực hiện cách ly sẽ ra khỏi khu vực này vì thời gian hoãn khá dài. Toàn bộ quá trình làm đề phải bị hủy, khi có quyết định về thời gian thi chính thức, Sở sẽ thực hiện lại quy trình này”, ông Sơn nói.