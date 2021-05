Hoãn thi lớp 10 ở TP.HCM: Làm gì để thời gian này có ích cho học sinh?

Trước khi có quyết định này, mặc dù lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra rất nhiều giải pháp để phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho kỳ thi nhưng dù chu đáo đến đâu cũng khó có thể khẳng dịnh về độ an toàn tuyệt đối. Trong khi đó, có giải pháp cho thấy sự ứng phó tạm thời, như chỉ xét nghiệm sàng lọc khoảng 3.000 cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi (chiếm 20% trong tổng số gần 15.000 người làm công tác thi). Như vậy 80% số lượng cán bộ và giáo viên còn lại có đảm bảo sự an toàn? Với 140 điểm thi và gần 84.000 thí sinh, đồng nghĩa với việc có một lượng rất lớn phụ huynh sẽ tập trung trước các điểm thi để đưa đón con em, vậy có đảm bảo về sự giãn cách xã hội? Rõ ràng đây là một khó khăn và thử thách rất lớn để có một kỳ thi an toàn như mong muốn.