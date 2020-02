Học sinh có phải học bù thứ bảy, chủ nhật sau khi nghỉ do dịch Covid-19?

Ngày 26.2, khá nhiều phụ huynh, học sinh gửi câu hỏi băn khoăn về việc học sinh có phải học bù vào cuối tuần, sau thời gian tạm nghỉ do dịch Covid-19 hay không?.

Phụ huynh Nguyễn Hồng Trần, có con đang học lớp 11, Trường THPT Lương Văn Can (Q.8, TP.HCM) thắc mắc: “Sau một tháng tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không hiểu khi trở lại với việc học thì học sinh có phải học bù hay không và nếu học thì như thế nào, có phải học hết các ngày cuối tuần không?”.

Với những lo lắng nói trên, ông Nguyễn Trung Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Đạo (Q.5, TP.HCM) cho biết, sau thời gian tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể thời gian kết thúc năm học sẽ là 30.6 thay cho thời gian xác định trước đây là 30.5. Như vậy, thời gian điều chỉnh tương đương với thời gian tạm nghỉ do dịch Covid-19 nên việc học của học sinh sẽ không ảnh hưởng, không phải học bù cuối tuần như lo lắng của phụ huynh.

Tập huấn công tác phòng chống dịch Để chuẩn bị chu đáo các phương án phòng tránh việc lây nhiễm Covid-19, ông Nguyễn Trung Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Đạo (Q.5, TP.HCM), cho biết trong thời gian vừa qua nhà trường đã 3 lần mời các báo cáo viên là bác sĩ trung tâm y tế dự phòng, bác sĩ khoa nhiễm của Bệnh viện Chợ Rẫy… tập huấn cho giáo viên, công nhân viên về các công tác phòng chống dịch. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm các lớp tăng cường công tác kết nối với phụ huynh để theo dõi tình hình sức khỏe học sinh, phối hợp cùng phụ huynh tìm mọi hình thức bảo vệ sức khỏe cho các em.

Tương tự, bà Lê Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM), cho biết theo khung thời gian chương trình như Bộ GD-ĐT điều chỉnh và tại thời điểm hiện nay chưa có quyết định việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học như thế nào thì học sinh có thể không phải học bù cuối tuần do thời gian tạm nghỉ tương đương với thời gian điều chỉnh của Bộ. Khi học sinh quay trở lại trường, căn cứ theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, các tổ bộ môn sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện các bài kiểm tra tương ứng với thời gian điều chỉnh.

Còn ở bậc THPT, ông Phạm Phương Bình, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức, TP.HCM), cho hay thông thường năm học sẽ kết thúc vào cuối tháng 5, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian kết thúc năm học là cuối tháng 6. Vì vậy, nội dung chương trình sẽ tịnh tiến 1 tháng và học sinh không phải học bù các ngày cuối tuần.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh trước diễn biến của dịch Covid-19, các trường sẽ thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt trong các ngày các em trở lại trường học, tăng cường công tác quản lý, giám sát, theo dõi của giáo viên với học sinh, không tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể…