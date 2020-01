Học sinh nhập viện sau khi ăn xôi: Phạt công ty tổ chức tour 10 triệu đồng

Không công khai số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Trụ sở Công ty TNHH du lịch Núi Non Xanh Ảnh: Giang Phương Theo đó, Công ty TNHH du lịch Núi Non Xanh (số 60 hẻm 2, đường Trường Chinh, phường Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) do ông Võ Chí Công làm giám đốc đã có hành vi không công khai số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong hợp đồng lữ hành ngày 10.1.2020 giữa công ty với Trường THCS Chu Văn An.

Trong quá trình làm việc với Chánh thanh tra Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh, ông Công cung cấp cho Thanh tra Sở giấy phép kinh doanh, biên bản mua xôi gà của bà Huỳnh Thị Út (phường 2, TP.Tây Ninh); giấy chứng nhận bảo hiểm du lịch nội địa đã được thanh toán cho 890 khách. Đáng nói, số khách trong hợp đồng dịch vụ du lịch giữa Công ty TNHH du lịch Núi Non Xanh và Trường THCS Chu Văn An là 879 hành khách. Trong khi đó, danh sách khách tham quan do Trường THCS Chu Văn An cung cấp là 884 khách.

Ngoài ra, trong 22 hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch có 4 hợp đồng không thể hiện đầy đủ thông tin theo quy định như số CMND của hướng dẫn viên. Tất cả các hợp đồng không ghi rõ chương trình du lịch phải hướng dẫn kèm theo hợp đồng dịch vụ lữ hành.

Thanh tra Sở VH-TT-DL Tây Ninh đề nghị công ty khi ký kết hợp đồng thực hiện chương trình du lịch với hướng dẫn viên phải thể hiện đầy đủ thông tin theo quy định, ghi rõ chương trình du lịch phải hướng dẫn theo hợp đồng. Đồng thời, Thanh tra Sở cũng đề nghị công ty công khai tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên biển hiệu trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch hoặc trong hợp đồng lữ hành…

89 học sinh nhập viện sau khi ăn xôi gà của công ty cung cấp

Thanh Niên đã thông tin, trước đó, ngày 10.1, trường ký hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH du lịch Núi Non Xanh cho 879 khách tham quan. Phí trọn gói 480.000 đồng/học sinh, bao gồm ăn sáng, nước uống, ăn trưa, vé cổng tham quan… Sau khi ăn xôi gà do công ty cung cấp, tổng cộng có 89 học sinh đã nhập viện vì triệu chứng ngộ độc thực phẩm Ảnh: Giang Phương

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, đến 9 giờ 30 ngày 12.1, sau khi học sinh ăn sáng món xôi gà xé do Công ty TNHH du lịch Núi Non Xanh cung cấp (thực đơn ăn sáng kèm trong hợp đồng tham quan du lịch) thì 89 trường hợp (gồm 88 học sinh và 1 giáo viên) bị sốt, rối loạn tiêu hóa phải đưa đi cấp cứu. Trong số này, có 59 học sinh cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 30 người còn lại cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa Q.11, TP.HCM.

Ngay sau đó, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tây Ninh, Thanh tra Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh vào cuộc xử lý.

Sau khi 89 học sinh đi du lịch nhập viện tại TP.HCM, phóng viên Thanh Niên đã rất khó khăn mới có thể tìm được trụ sở Công ty TNHH du lịch Núi Non Xanh theo địa chỉ ghi trên hợp đồng. Theo đó, trụ sở công ty là một căn nhà cấp 4 trong con hẻm. Biển hiệu công ty là một tấm bảng nhỏ nằm sâu bên trong vách nhà.