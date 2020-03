Học sinh Quảng Trị trở lại trường trong 'rừng' pano phòng Covid-19

Vì sao Quảng Trị đi học lùi 1 ngày so với các tỉnh khác? Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Thanh Niên về việc vì sao Quảng Trị chọn ngày đi học lùi một ngày so với nhiều tỉnh thành khác (các tỉnh khác tập trung vào ngày 2.3, trong khi Quảng Trị chọn ngày 3.3), cô Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết việc này là có dụng ý. Theo cô Hương, do thời điểm quyết định có cho học sinh đi học trở lại hay không diễn ra vào chiều thứ 6, nên cô cho rằng việc chuẩn bị trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật là hơi cập rập. Chính vì thế, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh lùi việc đi học sang tận ngày thứ 3 tuần sau, để có thêm 1 ngày thứ 2 nữa cho các trường chuẩn bị cũng như để Sở đi kiểm tra công tác vệ sinh trường lần cuối, nếu thấy nơi nào chủ quan thì sẽ có biện pháp xử lý. “Tuy nhiên, may mắn là nơi nào cũng thực hiện rất tốt các quy định”, cô Hương nói.