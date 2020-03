Ngày đầu học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng Covid-19: Thận trọng, tự tin

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại các điểm trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên cho thấy công tác chủ động phòng chống dịch Covid-19 được quan tâm hàng đầu.

Sát khuẩn ngay từ cổng trường

Từ 6 giờ 30 sáng 2.3, các cán bộ phụ trách y tế, Đoàn thanh niên các trường tại Đà Nẵng đã cử người phụ trách giám sát sức khỏe cho học sinh (HS) ngay tại cổng trường.

Ông Phan Hữu Thịnh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám, cho biết: “HS của trường đi học khoảng 96%. Đa số các em đều hào hứng trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, cũng là vì năm cuối cấp, sắp thi tốt nghiệp. Ý thức phòng dịch của HS rất tốt, đều mang khẩu trang đến trường, nhiều em vẫn mang khẩu trang trong lớp”. Tại Trường THPT Phan Châu Trinh , các lớp học đồng loạt áp dụng phương thức “phòng cách phòng”.

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam) cũng phân công đội ngũ y tế kiểm tra thân nhiệt từng HS tại cổng trường và tại lớp. Trong buổi học đầu tiên, nhà trường dành 45 phút đầu giờ để các giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, ổn định nền nếp lớp học, tạo tâm lý thoải mái cho HS.

Các trường THPT tại Thừa Thiên-Huế ngày 2.3 có hơn 90% HS đi học trở lại, chưa phát hiện trường hợp nào bất thường về sức khỏe, được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, mang khẩu trang…

Hướng dẫn học sinh cách phòng chống dịch

Tại Phú Yên, 33 trường THPT với hơn 32.000 HS bắt đầu đi học trở lại từ 2.3. “HS khi đến lớp đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Tiết học đầu tiên, các giáo viên chủ nhiệm và cán bộ y tế trường học hướng dẫn HS cách phòng chống dịch bệnh”, ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, cho biết.

Tại Quảng Ngãi, nhiều trường học còn thuê riêng ngành y tế khử trùng trường học lần 2 trở lên. Tại khu vực Khu kinh tế Dung Quất, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), Trường CĐ Kỹ nghệ Dung Quất (Bộ LĐ-TB-XH) đã tiếp hơn 1.400 HS - sinh viên (SV) trở lại trường. Trước khi vào học, nhà trường tổ chức đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe HS-SV, nếu phát hiện sốt và các triệu chứng sốt, sẽ đưa đi khám, cách ly theo quy định.

Tại Bình Định, sáng 2.3, Trường THPT Trần Cao Vân tiếp tục tổ chức cho HS dọn vệ sinh lớp học trong tiết đầu. Bà Nguyễn Thị Phương Minh, Hiệu trưởng, cho biết đã yêu cầu HS, giáo viên, nhân viên của nhà trường theo dõi sức khỏe ở nhà, nếu có biểu hiện ho, sốt thì chủ động báo với giáo viên chủ nhiệm. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Định cho biết đã tiếp tục chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, không tổ chức chào cờ tập trung, các nội dung sinh hoạt dưới cờ được tổ chức tại lớp để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Đo thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp

Bà Huỳnh Lệ Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai, cho biết có khoảng 48.900 HS THPT và 3.195 HS hệ GDTX trên toàn tỉnh đi học trở lại, tỷ lệ đạt 96,3%. Theo bà Giang, lý do một số HS nghỉ học là các em khu vực vùng sâu, vùng xa chưa nhận được thông tin kịp thời, số khác do ho nhẹ, hắt hơi, sổ mũi nên gia đình chủ động cho các em nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã cho HS quay lại trường sáng 2.3.

Tiết chào cờ đầu tuần được thực hiện ngay trong lớp học, nhà trường triển khai tuyên truyền, hướng dẫn HS cách phòng chống dịch Covid-19, cách rửa tay, đeo khẩu trang...

Cô Dương Thị Thảo, Phó hiệu trưởng Trường THPT Đồng Xoài, cho biết có 1.400 HS đi học trở lại, chỉ có 19 HS vắng. Trường THPT Nguyễn Du (TP.Đồng Xoài) cũng khuyến nghị các HS đeo khẩu trang trước khi trở lại trường học, 100% HS khi đến cổng trường đều được đo thân nhiệt.

Không để học sinh ra về đồng loạt

Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận Phan Đoàn Thái cho biết, tính đến hết buổi sáng 2.3, HS bậc THPT đi học trở lại trên toàn tỉnh đạt tỷ lệ 97,3%. “Nói chung, HS đi học trở lại với tinh thần thoải mái, phấn khởi nhưng vẫn cảnh giác cao với việc phòng chống dịch bệnh”, ông Thái nói.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, HS-SV toàn bộ 28 trường THPT và 4 trường ĐH, CĐ của Bình Thuận chào cờ ngay trong lớp học. Tất cả các trường đều có máy đo thân nhiệt cho các HS. Ngay khi đến trường, HS đều được nhận tờ rơi hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid-19. Khi tan trường, HS không ra về đồng loạt, mà cứ cách vài ba phút một nhóm lớp tan học để không tạo cảnh tập trung đông người trước cổng trường.

Sáng 2.3, Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh tiếp tục đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các trường THPT. Ông Lê Bá Thơm, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (TP.Tây Ninh), cho biết trường có 947 HS, ngày đầu tiên HS trở lại trường chỉ vắng 12 em.

Đại diện Sở GD-ĐT Bình Dương cho biết HS đến trường được kiểm tra thân nhiệt, khai báo lịch sử đã đi, đến, tiếp xúc với mọi người để nhà trường sàng lọc những người trở về vùng dịch và báo cho cơ quan y tế. SV các trường ĐH, CĐ cũng trở lại học tập bình thường trong điều kiện được theo dõi y tế kỹ lưỡng. Đại diện Trường ĐH Thủ Dầu Một cho biết nhà trường đã chuẩn bị hơn 10.000 khẩu trang để phát miễn phí cho SV và chuẩn bị thêm các bồn rửa tay trong khuôn viên nhà trường.

Học sinh đeo khẩu trang đến trường

Ở hầu hết các địa phương, trong ngày đầu tiên đến trường sau kỳ nghỉ do dịch Covid-19, nhiều HS đến trường đeo khẩu trang.

Bà Vương Lệ Thủy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hồng Bàng (Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), cho hay: “Tất cả HS, giáo viên khi đến trường đều đeo khẩu trang. Đầu giờ, thầy cô và nhân viên y tế trực tiếp đo thân nhiệt chính mình và HS. Kết quả sẽ được ghi chép vào sổ nhật ký chống dịch hằng ngày. Ngoài ra, đầu và cuối giờ, mỗi lớp cử 5 HS để vệ sinh, sát khuẩn phòng học”.

Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy, HS tại Nghệ An tỏ ra khá hào hứng khi trở lại trường, hầu hết đều đeo khẩu trang y tế. Bà Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT dân tộc nội trú số 2 Nghệ An, cho biết do các em đến từ nhiều huyện miền núi, nơi có nhiều người trở về từ Trung Quốc , Hàn Quốc… nên trường đã hợp đồng xe đưa đón đến trường, giúp các em hạn chế tiếp xúc với nhiều người khi phải đi xe khách.

Hàng ngàn học sinh ĐBSCL không đến lớp Trong ngày đầu tiên trở lại trường, ở khu vực ĐBSCL, nhiều tỉnh có đông HS không đi học. Ngày 2.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp, cho biết thống kê trong buổi sáng, HS lớp 9 đến lớp 12 của tỉnh đi học trở lại đạt tỷ lệ hơn 90%. Hơn 900 HS từ lớp 9 đến lớp 12 nghỉ học không có lý do. Theo thông tin từ Văn phòng Sở GD-ĐT An Giang, tổng số HS THPT trên toàn tỉnh thống kê trước tết là 49.083 nhưng ngày đầu tiên đi học sau đợt nghỉ tết và nghỉ do phòng, chống Covid-19 là 47.066 em, đạt tỷ lệ 95,89%, vắng 2.017 HS. Trong đó, khối 12 thống kê trước nghỉ tết là 14.281 HS, đi học trở lại trong ngày 2.3 là 13.581 em, đạt tỷ lệ 95,10%, vắng đến 700 HS.