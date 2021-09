Thừa Thiên - Huế: Thông báo khẩn khai giảng truyền hình trực tiếp, không tập trung học sinh

Đối với bậc học mầm non, chưa tổ chức đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Việc tổ chức lễ khai giảng trực tiếp trên truyền hình được thông báo cận kề, do trong ngày 3.9, có ba ca nghi nhiễm trong cộng đồng đã được ghi nhận tại địa bàn P. Thủy Xuân, khiến nhiều khu vực dân cư tại các P. Thủy Xuân, An Cựu, Trường An, Thủy Bằng (TP.Huế), nơi có ca nghi nhiễm từng đến, phải phong tỏa để rà soát xét nghệm sàng lọc Covid-19.