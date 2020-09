Không làm rõ việc hiệu trưởng 'kê' giá đồng phục, chủ tịch huyện phải rút kinh nghiệm

tiếp của ông Trần Chí Định với ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch UBND H.Cần Giuộc, trong việc ban hành thông báo tố cáo sai phạm về Ngày 14.9, Theo thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Long An , văn phòng này đã thông báo đến các bên có liên quan về kết quả giải quyết “Tố cáotiếpcủa ông Trần Chí Định với ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch UBND H.Cần Giuộc, trong việc ban hành thông báo tố cáo sai phạm về tài chính của cô Phạm Thị Hồng Lan, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Đông Thạnh”.

Theo đó, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, chỉ đạo tập thể UBND H.Cần Giuộc tiếp hành họp rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch UBND H.Cần Giuộc , vì ông Thanh đã giải quyết đơn tố cáo của ông Trần Chí Định (43 tuổi, ngụ ấp Nam, xã Đông Thạnh, H.Cần Giuộc) cùng một số phụ huynh học sinh khác, về sai phạm của cô Phạm Thị Hồng Lan, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Đông Thạnh, chưa được đầy đủ.

Cũng theo thông báo giải quyết đơn tố cáo của nhóm người do ông Định làm đại diện, ông Nguyễn Tuấn Thanh đã biết có khoảng chênh lệch tiền bán đồng phục học sinh tại Trường mẫu giáo Đông Thạnh so với giá tiền mà nhà trường mua từ cơ sở may mặc, nhưng ông Thanh đã không làm rõ chênh lệnh bao nhiêu, trách nhiệm của hiệu trưởng khi chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

Theo văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký, trong năm học 2018-2019, Trường mẫu giáo Đông Thạnh do cô Phạm Thị Hồng Lan làm hiệu trưởng đã “kê” giá lên 15.000 đồng/bộ đồng phục cho tất cả 826 bộ mà phụ huynh đặt mua tại trường. Tổng số tiền chênh lệnh này được đơn vị may mặc chi “hoa hồng” trực tiếp cho một số giáo viên và nhà trường không đưa vào sổ sách kế toán. Việc làm này là sai so với nguyên tắc tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

“Quá trình giải quyết tố cáo chưa có sự thống nhất giữa nội dung trong đơn tố cáo, thông báo thụ lý đơn tố cáo. Kết quả nội dung giải quyết tố cáo không đúng với nội dung tố cáo theo đơn, đã gây ra bức xúc cho người dẫn đến đến xảy ra tố cáo tiếp… Chủ tịch UBND H.Cần Giuộc họp kiểm điểm cô Phạm Thị Hồng Lan, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Đông Thạnh và tập thể nhà trường để trường thực hiện tốt việc công khai tài chính đối với các khoản thu chi của Hội Cha mẹ học sinh tại trường”, Chủ tịch UBND tỉnh Long An nói rõ về sai phạm của Chủ tịch UBND H.Cần Giuộc và chỉ đạo khắc phục.

Cũng liên quan đến sự việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo Giám đốc Sở GD-ĐT Long An kiểm tra công tác thu - chi tài chính của các trường trên địa bàn tỉnh, nhằm chấn chỉnh và tránh tình trạng thu - chi sai quy định và không công khai minh bạch của các trường trong năm học 2020-2021.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch UBND H.Cần Giuộc, cho biết tập thể UBND H.Cần Giuộc đã họp rút kinh nghiệm đối với bản thân ông theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

“Chúng tôi cảm thông cho cô Hồng Lan vì mới giữ chức hiệu trưởng, chưa có kinh nghiệm trong lãnh đạo chứ làm gì có chuyện bao che như đơn tố cáo của một số phụ huynh học sinh gửi lên UBND tỉnh. Hiện nay, UBND huyện đã có kế hoạch luân chuyển cô Hồng Lan đến trường khác nhưng chưa thực hiện được vì chưa giải quyết xong các đơn cứ tố cáo khác...”, ông Tuấn Thanh cho biết.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một số phụ huynh đứng tên tố cáo Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Đông Thạnh và Chủ tịch UBND H.Cần Giuộc, cho biết vẫn chưa hài lòng với nhiều nội dung trong thông báo giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An. “Chúng tôi đang xem xét để tiếp tục khiếu nại, tố cáo... Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Đông Thạnh”, một người có đơn gửi Báo Thanh Niên nói.