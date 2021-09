Không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học Bình Định

Đọc diễn văn khai giảng năm học mới, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định, cho biết năm học 2021-2022 là năm học toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

Năm học này, tỉnh Bình Định có 216 trường mầm non, 204 trường tiểu học, 148 trường THCS, 54 trường THPT với gần 20.000 cán bộ giáo viên, 330.000 học sinh các cấp học.

“Đảm bảo an toàn cho cả thầy và trò trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp là một yêu cầu trước tiên đặt ra cho toàn ngành”, ông Đào Đức Tuấn nhấn mạnh.

“Tất cả các cơ sở giáo dục phải tận dụng tối đa thời gian an toàn để tổ chức dạy học trực tiếp. Trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên để hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh sẽ không tổ chức dạy học trực tuyến, mà tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp, khi nào an toàn thì cho trẻ đến trường”, ông Nguyễn Phi Long phát biểu.