Kiên Giang chốt thời gian học sinh đi học lại

Chiều 28.2, Sở GD-ĐT Kiên Giang đã có gửi văn bản thông báo đến các đơn vị trực thuộc về việc cho học sinh đi học lại. Theo đó, học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên sẽ đi học trở lại từ ngày 2.3; riêng trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 14.3 để phòng ngừa dịch Covid-19 . Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các trường phải bố trí kinh phí mua xà phòng, nhiệt kế điện tử (mỗi trường ít nhất 10 nhiệt kế), có nơi cho học sinh rửa tay, đảm bảo an toàn cho học sinh an tâm đi học trở lại.