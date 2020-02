Phòng, chống dịch Covid-19: Chưa 'chốt' thời điểm đi học lại

Đề xuất bậc THCS trở xuống đi học chậm 1 - 2 tuần

Tại cuộc họp, đại diện TP.HCM tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành và Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc học sinh nghỉ hay đi học trở lại trong tháng 3 . Trong khi đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho hay việc tiếp tục nghỉ học hay cho đi học lại cần căn cứ vào các yếu tố như: kiểm soát tốt dịch bệnh, không có ca nhiễm mới trong nhiều ngày qua và đã có 15/16 ca (mắc Covid-19) khỏi bệnh. Bên cạnh đó, nếu nghỉ học thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình trong việc trông con; các dịch vụ giáo dục tư thục đang tạm ngừng hoạt động.

“Việc tiếp tục nghỉ học cũng có thể gây nghi ngờ vì chúng ta đã tuyên bố kiểm soát dịch bệnh, nhất là với ngành dịch vụ du lịch ”, ông Dũng nói và cho rằng việc đi học lại cần căn cứ lứa tuổi như học sinh cấp 3 có thể từ đầu tháng 3 vì ý thức tốt hơn và để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Còn học sinh cấp 2 trở xuống thì có thể nghỉ thêm 1 - 2 tuần, sau đó sẽ có quyết định.

Nhìn lại tròn 1 tháng Việt Nam chống lại dịch bệnh Covid-19

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng nếu từ nay đến đầu tháng 3 không phát sinh tình hình nguy cấp thì học sinh có thể đi học trở lại. Tuy nhiên, một số địa phương có thể xem xét; nếu chậm tiếp 1 - 2 tuần thì vẫn bố trí học bù được, do Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh khung thời gian năm học lùi 1 tháng so với kế hoạch bình thường. “Một số địa phương có thể xem xét để bậc THCS trở xuống đi học chậm 1 - 2 tuần, còn học sinh THPT và sinh viên có thể đi học lại từ ngày 2.3”, ông Nhạ nêu quan điểm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thì cho biết nguy cơ lây nhiễm trong nhóm học sinh, sinh viên được đánh giá là rất thấp; thế giới có trên 30 nước có người nhiễm thì đa số vẫn cho đi học bình thường. Tại Trung Quốc , nhiều tỉnh cũng đã có kế hoạch cho đi học trở lại đầu tháng 3.

Kết luận cuộc họp về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sẽ chưa chốt việc cho học sinh đi học trở lại vào ngày 2.3 tại cuộc họp này mà cần chờ đến ngày 27.2 hoặc 28.2, trên cơ sở theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh.

Kiên quyết, nhưng bình tĩnh

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, việc cách ly ngay từ tuyến đầu (sau khi nhập cảnh) cần giao quân đội thực hiện. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc , nên coi người đi từ hoặc quá cảnh qua Daegu và Gyeongsangbuk cũng tương tự như với 31 địa phương của Trung Quốc (tức phải cách ly tập trung 14 ngày).

Covid-19 lan ra quá nhiều quốc gia gây lo ngại về nguy cơ đại dịch

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, “cách ly là biện pháp quan trọng”, nên cần phát hiện sớm, chủ động với mọi đối tượng từ vùng dịch đến Việt Nam đủ 14 ngày. “Chúng ta cần phấn đấu không để ai bị nhiễm bệnh mà không được biết tới và cần nhanh chóng chữa khỏi cho mọi bệnh nhân Covid-19, kể cả người nước ngoài”, Thủ tướng nói và lưu ý cần kiên quyết nhưng bình tĩnh trong chống dịch, vừa chống dịch, vừa phát triển KT-XH, ổn định đời sống, xã hội.

Đi vào một số việc cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, cần khởi động chương trình du lịch Việt Nam an toàn, hàng không an toàn; các địa phương, hiệp hội, các ngành tiếp tục tìm thị trường mới, nhất là các nước ít bị dịch bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu ở một số ngành không bị ảnh hưởng bởi dịch (Covid-19), như: gỗ, rau củ quả, thủy sản... Các doanh nghiệp cần chủ động khắc phục sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng do Trung Quốc, Hàn Quốc.