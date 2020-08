Lê Âu Ngân Anh: Đi dạy, tôi bỏ sau lưng những bàn tán về nhan sắc!

Việc tấn công cá nhân, body-shaming ở trên mạng đang là vấn đề nhức nhối ở trong xã hội hiện đại, nhất là với giới nghệ sĩ. Có thể nói, Lê Âu Ngân Anh cũng là một nạn nhân điển hình. Qua kinh nghiệm của mình, bạn có thể chia sẻ là để vượt qua, tốt nhất là cần làm gì?

Thật ra, để giảm thiểu được vấn nạn body-shaming trên mạng xã hội không chỉ từ mỗi cá nhân mà còn phải xuất phát từ ý thức chung của cộng đồng. Ngoại hình luôn là một chủ đề mà từ ngoài đời đến trên mạng, mọi người dễ dàng buông ra những lời đánh giá rất chủ quan về một nhân vật nào đó, thậm chí là bạn bè của họ. Tất nhiên mỗi người có quan điểm riêng về chuẩn mực của vẻ đẹp, nhưng cách bạn diễn đạt nhận xét của mình qua câu từ lại có thể khiến người khác tổn thương.

Lý do dẫn đến chuyện mọi người tự do phát ngôn, miệt thị cơ thể mà không quan tâm cảm xúc người mình đang nói đến là do ý thức, sự thờ ơ khi không đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác. Có thể những câu nói của các bạn chỉ là đùa vui, nhưng giá như các bạn biết nó có sức sát thương thế nào. Các bạn nên nhớ rằng, ngày hôm nay tôi là nạn nhân của body-shaming, ngày mai cũng có thể là bạn!