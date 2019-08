Lệch lạc dạy kỹ năng sống: Dạy dập tắt lửa hay cách thoát khi có đám cháy ?

Khoảng 15 giờ 40 ngày 9.8, tại Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ (H.Duy Tiên, Hà Nam) trong giờ học kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm đã xảy ra sự cố khi các cô giáo đổ thêm cồn vào mâm đang có lửa cháy, khiến 3 cháu Phạm Bùi Gia K. (4 tuổi), Nguyễn Ngọc Hà L. (5 tuổi) và Nguyễn Anh T.

3 trẻ mầm non vẫn trong tình trạng nguy kịch

Điều trị cho cháu bé bị bỏng do cô giáo châm lửa vào cồn để dạy trẻ cách dập lửa

Lúc đó chị rất thích, nghĩ rằng tốt cho các con. Nhưng khi làm việc ở trường quốc tế , các thầy cô người nước ngoài đã khiến chị thay đổi hoàn toàn nhận thức và suy nghĩ về vấn đề này. Trong các lần diễn tập thoát hiểm khi có báo động cháy, ưu tiên của họ luôn luôn là hướng dẫn học sinh thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm nhanh nhất có thể. Đa số các trường hợp tử vong trong đám cháy là do ngạt khói chứ không phải do lửa nóng. Vì vậy, điều cần nhất là thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm để cứu thân. Việc cứu lửa phải do lực lượng chuyên nghiệp thực hiện.