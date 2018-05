Lỗ hổng trong quản lý trung tâm dạy học ngoài nhà trường

“Trăm hoa đua nở”

Tìm kiếm trên Google từ khóa “Tiếng Anh cô/thầy…” sẽ thấy hàng trăm kết quả của các lớp luyện thi tiếng Anh dạng tự phát. Những lớp học này mở ra khá dễ dàng và chủ yếu dựa trên uy tín của một số cá nhân, thông báo chiêu sinh công khai.

Trên các diễn đàn chia sẻ về địa chỉ, trung tâm dạy tiếng Anh ở Hà Nội, các bố mẹ cũng chỉ quan tâm tới việc thầy cô đó dạy giỏi thế nào, học sinh học ở đó đỗ vào các trường chuyên, lớp chọn ra sao… chứ hầu như không ai hỏi rằng, trung tâm thầy cô đó được cấp phép hoạt động hay không, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề của giáo viên thế nào… Có trung tâm/lớp học nhồi nhét cả trăm học viên vào một lớp, ai đến thì mua phiếu vào lớp, đến sớm thì có chỗ ngồi, đến muộn chấp nhận đứng… Lớp học chật chội, thiếu ánh sáng, thiếu an toàn về phòng chống cháy nổ… nhưng người học có vẻ không quan tâm điều đó. Tâm lý là các thầy cô càng đông, càng “kén” người học thì lại càng đổ xô đến học.

Quy định chưa bao quát thực tiễn

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, tính đến đầu năm 2018, TP có hơn 1.100 cơ sở giáo dục ngoài nhà trường, trong đó, tỷ lệ trung tâm ngoại ngữ, tin học chiếm hơn 50%. Loại hình hoạt động này cũng ngày càng đa dạng, gồm trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ, văn hóa, kỹ năng, dịch vụ tư vấn du học... Sự ra đời của các mô hình đó góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của người học, tuy nhiên công tác quản lý cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần xem xét.

Ông Kiều Văn Minh, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Sở GD-ĐT, nhận định: “Một trong những khó khăn hiện nay xuất phát từ việc các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường chịu sự chi phối của khá nhiều quy định. Trong khi đó, một số nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật lại không có hướng dẫn thực hiện, chưa bao quát thực tiễn hoạt động...

Tại một hội nghị mới đây về quản lý các trung tâm giáo dục ngoài nhà trường do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an TP.Hà Nội, thông tin có đơn vị quảng bá một đằng, thực hiện một nẻo; không thực hiện đúng cam kết với người học; lấy tên tư vấn du học nhưng lại đưa người đi xuất khẩu lao động...