Năm học mới đến gần, trường học vẫn đang làm khu cách ly

Chưa bao giờ mọi thứ lại ngổn ngang như vậy khi chỉ còn gần một tháng nữa năm học mới bắt đầu.

Dịch sau đó bùng phát mạnh, hàng trăm trường học ở TP.HCM đã được trưng dụng. Là quận thuộc “điểm nóng” trong đợt bùng phát dịch lần này, Bình Tân là một trong những quận đầu tiên trưng dụng trường học làm khu cách ly tập trung, điểm lấy mẫu xét nghiệm và điểm tiêm chủng.

Theo ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng Giáo dục Q.Bình Tân, trong đợt dịch này hầu hết các trường mầm non đã được lực lượng y tế đưa vào sử dụng. “Trong thời gian đầu, các trường mầm non đều được trưng dụng khi Bình Tân bùng phát dịch. Nhưng do diện tích khá nhỏ, nên hiện nay cơ quan y tế đã chuyển sang trưng dụng phần lớn các trường tiểu học”, ông Tuyên cho biết.