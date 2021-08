Năm học mới: Học sinh TP.HCM học trực tuyến trong tháng 9

Theo đó, bậc THCS, THPT bắt đầu năm học từ ngày 1.9 với hoạt động tổ chức lớp và củng cố kiến thức, thực học chương trình học kỳ 1 từ ngày 6.9, kết thúc năm học từ ngày 29 - 31.5.

Cũng theo quyết định của UBND TP.HCM, học sinh (HS) TP sẽ nghỉ Tết âm lịch từ 29.1.2022 (tức 27 tháng chạp) đến hết 6.2.2022 (tức mùng 6 tháng giêng).

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay riêng bậc học mầm non, do đặc thù phải dạy - học trực tiếp, có thể bắt đầu và kết thúc năm học với thời gian riêng, chậm hơn bậc phổ thông. Trong thời gian không thể bắt đầu năm học mới này, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho giáo viên (GV) xây dựng các đoạn phim ngắn hướng dẫn trẻ sinh hoạt, vui chơi, giáo dục kỹ năng với sự tham gia, phối hợp của phụ huynh.