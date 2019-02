Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Bình Dương: Trải nghiệm công nghệ hiện đại ở các gian hàng

Ngày 23 - 24.3 tư vấn ở An Giang, Bến Tre Chương trình Tư vấn mùa thi 2019 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT cùng các sở GD-ĐT tổ chức sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 23 và 24.2 tại An Giang và Bến Tre. Cụ thể: Lúc 8 giờ sáng ngày 23.2, chương trình sẽ diễn ra tại hội trường Tỉnh ủy An Giang, dự kiến có sự tham gia của hơn 1.000 học sinh. Tại Bến Tre, chương trình sẽ diễn ra ở hội trường Trường THPT Lạc Long Quân, dự kiến có 2.000 học sinh lớp 12 tham gia. Toàn bộ chương trình được trực tuyến qua các kênh: thanhnien.vn Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên