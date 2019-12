Nghề giáo viên mầm non, 'bỏ thì thương, vương thì tội': Nước mắt của nghề

Thiếu trầm trọng giáo viên mầm non Theo báo cáo cuối năm 2018 của các sở GD-ĐT địa phương, cả nước thiếu 75.989 giáo viên, chủ yếu là bậc mầm non và tiểu học. Trong đó, các tỉnh thiếu GV lớn nhất là Hải Dương (4.000), Hà Nội (4.000), Thái Bình (3.600)... Đến năm 2019, cả nước có 23.333 giáo viên mầm non cần đào tạo nhưng trên thực tế số lượng giáo viên mầm non vẫn luôn thiếu.