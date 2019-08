Ngồi học trong 'nhà kho' cũ

Phòng học xuống cấp từ 10 năm nay

Nhiều phòng học của Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Nhơn Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận) bị xuống cấp trầm trọng khiến giáo viên, phụ huynh và học sinh (HS) hết sức lo lắng.

Năm học 2019 - 2020, Trường THCS Lương Thế Vinh có 35 lớp với 1.400 HS học trong 19 phòng được xây dựng qua nhiều thời kỳ khác nhau. Đặc biệt là dãy 5 phòng học ở nhà phía bắc được nâng cấp từ một nhà kho cũ, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo ban giám hiệu nhà trường, dãy phòng học này hư hỏng rất nặng từ 10 năm nay, nhưng do thiếu phòng nên hằng năm nhà trường vẫn phải cho HS ngồi học.

Cô Trần Nguyên Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/8, cho biết dãy phòng học có nhiều vết nứt, tường bong tróc, mái tôn, cửa sổ bị hư hỏng từ nhiều năm. Vào mùa mưa, mái tôn bị dột, thấm nước nên HS phải ngồi co cụm, nhiều tiết học bị gián đoạn.

Theo Ban Giám hiệu Trường THCS Lương Thế Vinh, 5 phòng học phía bắc của trường được hoán cải từ một kho chứa hành, tỏi của một doanh nghiệp trước đây; qua thời gian sử dụng hơn 30 năm, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Cứ vào đầu năm học mới, nhà trường xin kinh phí sửa chữa lại mái tôn, nền nhà, hệ thống điện, quạt... để bố trí cho 400 HS có chỗ ngồi học. "Nhà trường nhiều lần làm tờ trình đề nghị và các cấp, ngành cũng đã về khảo sát, cho chủ trương xây dựng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy triển khai. Rất mong các cấp, ngành sớm quan tâm đầu tư nguồn vốn, tiến hành xây dựng mới các phòng học để các em được học ở cơ sở mới, đảm bảo chất lượng dạy và học", một lãnh đạo của trường bày tỏ.

Trường không nhà vệ sinh, không sân trường Vào năm học mới, một số trường học vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu vẫn còn thiếu cơ sở vật chất, nhất là khu nhà vệ sinh và sân trường.

Trường mới xây dựng 8 phòng học nhưng lại không có sân, cổng, không nhà vệ sinh ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Điền Hải, H.Đông Hải, Bạc Liêu, là một trong những điểm trường nằm ở vùng ven biển của tỉnh. Trường có 4 phòng học cũ, năm học 2019 - 2020, nhà trường được đầu tư xây dựng thêm 8 phòng học mới, khang trang cho 2 cấp mầm non và tiểu học. Tuy nhiên, hiện nhà trường vẫn chưa xây dựng khu nhà vệ sinh, sân trường còn ngổn ngang. Do sân trường thấp, trũng nên mỗi khi mưa lớn hoặc thủy triều nước biển dâng cao thì ngập. Xung quanh nhà trường cũng không xây dựng cổng rào an ninh.

Tình trạng này gây nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy. Không có khu nhà vệ sinh thì nhu cầu vệ sinh hằng ngày của hàng trăm HS sẽ giải quyết ra sao? Không có sân trường thì nhà trường không thể thực hiện được công tác giáo dục ngoại khóa (nội dung bắt buộc của cấp tiểu học) và không có nơi để HS vui chơi, giải trí sau những giờ giải lao. Đặc biệt, do không có cổng rào xung quanh nên không đảm bảo an ninh, an toàn trong khuôn viên nhà trường.

Theo ban giám hiệu nhà trường, năm học 2019 - 2020, trường có trên 300 HS, trong đó 65 HS thuộc diện nghèo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.