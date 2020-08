Nhiều cách đảm bảo an toàn cho giảng viên kiểm tra thi tốt nghiệp THPT mùa dịch

Xây dựng phương án đảm bảo tổ chức thi an toàn Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có công văn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi. Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi tại địa phương bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy chế thi; chủ động rà soát, phân loại những thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có).