Nhiều cha mẹ thừa nhận đã làm cho con nghiện YouTube

Gia đình chị Tươi cho con xem YouTube mỗi ngày vào buổi chiều và tối nhằm dỗ cho con con ăn cơm và để chị có thời gian yên tĩnh làm việc. Nhiều lúc chị Tươi giao hẳn chiếc điện thoại cho con.

“Vậy nên nhìn lại việc con cái nghiện YouTube hoàn toàn nằm ở lỗi của cha mẹ”, chị Tươi nói.

Chuyên gia này không đồng tình việc chiêu dụ cho trẻ sử dụng điện thoại, YouTube mà không có sự hướng dẫn hay cài đặt tính năng dành cho trẻ trước khi giao điện thoại. "Giao cho con dùng điện thoại một cách tự do không theo dõi, giám sát có thể xem như là một sự gây hại chứ không phải là cách thể hiện sự yêu thương”, chuyên gia tâm lý Đặng Hoàng An nhận định.

“Trường hợp phụ huynh cho con sử dụng YouTube như biện pháp tạm thời để chiêu dụ khi con không chịu ăn, không chịu học, quấy khóc,... Việc lặp đi lặp vô hình trung tạo thành thói quen thiếu tích cực nơi con trẻ”, chuyên gia tâm lý Đặng Hoàng An cho hay.

Chuyên gia tâm lý Đặng Hoàng An cho rằng mọi vấn đề đều có hai mặt và YouTube cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vấn nạn đang tồn tại hiện nay có không ít phụ huynh chưa ý thức đầy đủ về tính hai mặt của mạng xã hội với con trẻ. Tâm lý chung của phụ huynh thường hay đưa ra những phán xét, chỉ trích thậm chí là đổ lỗi do khách quan hơn là thừa nhận lỗi lầm, trách nhiệm thuộc về mình. Từ vụ Thơ Nguyễn cho thấy có khá nhiều phụ huynh đổ lỗi hoàn toàn cho kênh là chưa thuyết phục. Bởi vai trò, trách nhiệm giáo dục trẻ phụ thuộc vào 3 môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội. Do đó, giáo dục từ cha mẹ đóng vai trò rất lớn và được xem là yếu tố nền tảng góp phần trong việc hoàn thiện nhân cách cho con.