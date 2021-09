Nhiều địa phương không tổ chức khai giảng năm học vào ngày 5.9

TP.HCM là địa phương đầu tiên thông báo không tổ chức lễ khai giảng mà bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến từ đầu tháng 9 với cấp trung học và giữa tháng 9 với cấp tiểu học.

Ngày 31.8, Sở GD-ĐT Quảng Trị cũng đã quyết định không tổ chức lễ khai giảng vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở địa phương. Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học là 6.9.

Sở này yêu cầu các đơn vị, trường học đánh giá lại mức độ an toàn để tham mưu quyết định việc dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến; báo cáo về Sở và các phòng giáo dục

Thay vì tổ chức khai giảng vào ngày 5.9 và dạy học ngay sau đó, nhiều tỉnh như Đồng Nai, Hậu Giang lùi đến 12.9, chuyển sang dạy trực tuyến.

Tại Đồng Nai, ngày bắt đầu năm học 2021-2022 với học sinh mầm non, phổ thông là 13.9, với học sinh giáo dục thường xuyên là 20.9. Lễ khai giảng được tổ chức trước đó 1 ngày.

Tại Hậu Giang, các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất vào ngày 9.9 và khai giảng vào ngày 12.9. Cấp mầm non sẽ không tổ chức tựu trường và khai giảng vào thời gian nêu trên.

Riêng bậc mầm non và tiểu học sẽ tựu trường muộn hơn, vào ngày 15.9, nhưng không cứng nhắc mốc thời gian. Sở GD-ĐT thành phố này cũng cho biết, nếu đến 15.9 tình hình Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường học trực tiếp, thời gian tựu trường của học sinh tiểu học sẽ được điều chỉnh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, và chưa dạy trực tuyến với cấp tiểu học do chưa yên tâm về hiệu quả, chất lượng.