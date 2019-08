Nhiều địa phương sẽ khai giảng không bóng bay

Ngày 18.8, ông Đặng Văn Phục, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hưng Điền A (H.Vĩnh Hưng, Long An), cho biết trường hiện có hơn 550 học sinh (HS) theo học. Ngoài ra, còn có một điểm phổ cập tiểu học cho 14 em, do bộ đội biên phòng tham gia dạy. Hầu hết các em là diện di dân tự do từ Campuchia về sinh sống ở xã biên giới. Khá đông HS gần đến ngày khai giảng vẫn chưa có cặp, tập vở và quần áo mới.

Các giáo viên cho biết do nhà xa nên nhiều em phải đi “quá giang” xe người lớn, nhưng ngày có ngày không, có em đi bộ từ nhà tới trường gần 5 km. Đi và về cũng mất 10 km, quãng đường xa quá, các em còn nhỏ sợ chịu không nổi phải bỏ học. Do vùng biên giới, đường sá cũng lầy lội nên có em đi học đến trường hoặc về nhà quần áo như tắm bùn. “Cái cần nhất và trường đang đau đầu là làm sao mua BHYT cho gần 80 HS là con hộ nghèo, cận nghèo”, ông Phục thông tin.

Ông Đỗ Văn Tuân, Phó trưởng phòng GD-ĐT H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết năm học 2019 - 2020 ngành giáo dục Phú Quốc tiếp tục gặp nhiều khó khăn do lượng HS tăng cao và giáo viên thiếu nhiều. Cụ thể, tính tới thời điểm này, số HS bậc mầm non, tiểu học và THCS đã lên đến 23.547 HS, tăng 1.796 so với năm học trước. Dự kiến từ nay tới ngày khai giảng sẽ còn tăng thêm do có nhiều HS từ đất liền chuyển đến. Trong khi đó, số giáo viên hiện tại chỉ 1.066, còn thiếu 176 biên chế so với định mức. Bên cạnh đó, số phòng học vẫn còn thiếu khá nhiều so với nhu cầu thực tế, đặc biệt là phòng học dành cho các lớp học 2 buổi/ngày của khối tiểu học.