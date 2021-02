Những điều đừng bao giờ làm trong ngày đầu trẻ mầm non đi học lại

Nên cho trẻ chơi với những vật liệu tạo cảm giác an toàn như lụa, bông... Thạc sĩ Nguyễn Đức Như Thủy, chuyên gia trị liệu nghệ thuật của Phòng tâm lý Sài Gòn (Saigon psychub), cho biết trong ngày đầu trẻ mầm non trở lại trường, nên cho trẻ chơi với những vật liệu tạo cảm giác an toàn như lụa, bông… giúp cho trẻ thư giãn, cảm thấy được bảo vệ, an toàn, nhẹ nhàng. Mọi cảm xúc của trẻ đều có lý do và cần được người lớn tôn trọng, chấp nhận và khuyến khích trẻ bày tỏ, hướng dẫn trẻ gọi tên cảm xúc. Không có sự áp đặt, phán xét hay công kích trẻ từ người lớn hay những trẻ khác. Thông qua các hoạt động chơi đa dạng, các giáo viên nên tạo điều kiện cho trẻ bộc lộ suy nghĩ của mình qua những ngôn ngữ biểu đạt khác nhau, từ ngôn ngữ nói, ngôn ngữ kể chuyện, ngôn ngữ hình thể, vẽ tranh, xây dựng mô hình…