Phải công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên cổng thông tin điện tử

Các cấp sở, phòng GD-ĐT có trách nhiệm quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, quản lý việc sử dụng phôi bằng, chứng chỉ theo phạm vi được phân cấp; các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo giáo viên tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Trách nhiệm cấp văn bằng, chứng chỉ được phân cấp cụ thể như sau: bằng tốt nghiệp THCS do trưởng phòng GD-ĐT cấp; bằng tốt nghiệp THPT do giám đốc sở GD-ĐT cấp; bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm do người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục ĐH có ngành đào tạo GV cấp; văn bằng giáo dục ĐH do giám đốc ĐH, hiệu trưởng trường ĐH, giám đốc học viện, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo và cấp văn bằng ở trình độ tương ứng cấp (giám đốc ĐH cấp văn bằng giáo dục ĐH cho người học của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu trực thuộc chứ không phải cho người học ở các trường ĐH thành viên); giám đốc sở GD-ĐT, thủ trưởng cơ sở GD cấp chứng chỉ cho người học theo quy định.