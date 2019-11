Phạt hành chính 4 người lớn xông vào trường đánh nam sinh lớp 8 Thanh Hóa

Ngày 29.11, ông Phạm Văn Giáp, Trưởng công an xã Quảng Ninh (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), cho biết ông vừa ký quyết định xử phạt hành chính nhóm người xông vào trường đánh em Lê Xuân Cường (học sinh lớp 8A Trường THCS Quảng Ninh), xảy ra vào ngày 30.10 vừa qua.

Theo ông Giáp, trong 4 người bị phạt hành chính, có 3 người bị phạt mỗi người 1 triệu đồng về hành vi đánh người; người còn lại bị phạt 1,4 triệu đồng về hành vi đánh người và xúi giục người khác đánh người.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, đầu giờ học chiều 30.10, khi em Lê Xuân Cường vừa đến trường thì bất ngờ bị một nhóm người là phụ huynh và người thân em M.Q.H (học sinh lớp 8B cùng trường với em Cường) xông vào đánh đập. Vụ việc chỉ dừng lại khi các thầy cô giáo trong trường phát hiện và can ngăn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Ninh đã trình báo và đề nghị Công an xã Quảng Ninh làm rõ. Nguyên nhân sau đó được xác định là do em Cường giấu dép của em M.Q.H. Biết chuyện, phụ huynh của em H. nghĩ con em mình bị bắt nạt, nên kéo nhau đến trường đánh em Cường. Rất may em Cường không bị tổn hại sức khỏe