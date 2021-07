Phổ điểm lạ nhất môn tiếng Anh nói lên điều gì?

Một đỉnh cho số đông, một đỉnh cho người đầu tư môn học

Năm 2021, điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh có sự khác biệt khi xuất hiện 2 đỉnh tích điểm trong cùng một phổ điểm. Đỉnh thứ nhất với khoảng tích điểm là 4 - 5 điểm, đỉnh thứ hai là khoảng 7 - 8 điểm.

Theo tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT, kết quả này khá trùng với phổ điểm tiếng Anh thi lớp 10 của Hà Nội vừa qua với một đỉnh dành cho số đông và một đỉnh cho đối tượng đầu tư tiếng Anh nhiều.

PGS Nguyễn Phong Điền, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cũng cho rằng nguyên nhân khiến phổ điểm môn tiếng Anh có 2 đỉnh là do phân hóa về điều kiện dạy học, như cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên, sự quan tâm đầu tư của phụ huynh và học sinh đối với môn học này.

So với kết quả những năm trước, GS Nguyễn Đình Đức (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết phổ điểm tiếng Anh năm nay đã có sự điều chỉnh theo hướng tích cực hơn. Đỉnh bên trái của phổ (khoảng 4 - 5 điểm) cao hơn đỉnh của năm 2020 (3 - 3,8 điểm). “Điều này cho thấy tuyệt đại đa số thí sinh (TS) đã có kết quả học tập môn tiếng Anh tiến bộ hơn”, GS Đức nói.

Tổ tiếng Anh của Hệ thống Giáo dục Học mãi cũng nhận định: môn tiếng Anh là môn có hình phổ điểm “lạ” nhất trong tất cả các môn với 2 đỉnh (một đỉnh ở ngưỡng 4,0 điểm và một đỉnh ở ngưỡng 9 điểm). Có thể hiểu, đỉnh lệch về phía bên trái là cho số đông và đỉnh lệch về phía bên phải là cho những TS có sự đầu tư tiếng Anh nhiều hơn (có thể là những TS chọn môn tiếng Anh là một trong những môn xét tuyển ĐH).

Đỉnh về phía bên phải của phổ điểm một phần xuất phát từ việc điều chỉnh mức độ của đề thi cũng như việc học tiếng Anh hiện nay ở hầu hết các trường phổ thông được ưu tiên và đầu tư nhiều hơn.

Tuy nhiên, sườn phải có sự dốc xuống mức từ 5 - 8 điểm cho thấy lượng TS đạt điểm trung bình khá và khá tương đối nhiều, không có sự phân hóa rõ rệt với các TS ở mức điểm này và cũng không có sự phân hóa mạnh ở quỹ điểm 9 - 10 (khoảng điểm dùng để xét tuyển ĐH). Cụ thể số điểm từ 9 - 10 của năm 2020 là 4.307 TS, trong khi đó số điểm từ 9 - 10 của năm 2021 là 20.126 TS, tức là tăng khoảng 4 lần. Mặc dù đề thi được nhận định dễ hơn so với năm 2020, nhưng mức độ phân hóa không cao và hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của việc xét công nhận tốt nghiệp THPT.

TP.HCM 4 năm liên tiếp điểm tiếng Anh cao nhất nước

Để có những chỉ đạo trong công tác quản lý và tổ chức triển khai dạy học tiếng Anh đạt hiệu quả hơn, tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT), đề nghị Bộ cần phân tích cụ thể các nguyên nhân tạo nên 2 đỉnh của phổ điểm môn tiếng Anh. Theo đó, cần phân loại cụ thể địa phương, vùng miền nào có phổ điểm lệch trái, nơi nào với điều kiện ra sao thì phổ điểm lệch phải. Những phân tích ấy sẽ có tác dụng giúp Bộ GD-ĐT, đặc biệt là các sở GD-ĐT có sự điều chỉnh công tác chỉ đạo và triển khai dạy học để chất lượng giáo dục được nâng lên.

Qua phân tích phổ điểm cho thấy, TP.HCM có điểm trung bình môn tiếng Anh cao nhất cả nước, với mức điểm 7,226. Như vậy, đây là năm thứ tư liên tiếp TP.HCM là địa phương đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn tiếng Anh. Hai địa phương đứng ở vị trí thứ 2 và 3 không thay đổi so 2 năm trước là Bình Dương (7,106 điểm) và Bà Rịa-Vũng Tàu (6,736 điểm). Hà Nội năm nay tụt 2 bậc so với năm 2020 và đứng ở vị trí thứ 6 với 6,447 điểm. Hải Phòng vượt 2 bậc so với năm ngoái và đứng thứ 4, Nam Định vẫn giữ nguyên vị trí như năm ngoái (thứ 5).

Các địa phương còn lại trong top 10 gồm Đà Nẵng , Ninh Bình, An Giang, Vĩnh Phúc. 4 địa phương có điểm trung bình tiếng Anh thấp nhất là Hà Giang , Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên... 11 địa phương có điểm trung bình môn tiếng Anh dưới 5 gồm: Nghệ An, Lai Châu, Bắc Kạn , Lạng Sơn, Trà Vinh, Đắk Nông, Hậu Giang, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang.