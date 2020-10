Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa thể đưa thi cử về địa phương

Một trong những nội dung được Phó thủ tướng nhắc đến nhiều trong phát biểu của mình là những thành quả trong đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THTP 6 năm qua (khởi đầu được gọi là kỳ thi THTP quốc gia).

Theo Phó thủ tướng, năm nay là năm cuối cùng của lộ trình 6 năm đổi mới kỳ thi một cách chủ động. Mỗi một năm chúng ta đổi mới từng bước một, chưa năm nào tốt như năm nay là bởi đây là năm cuối cùng của lộ trình. Đến năm nay là hoàn thành lộ trình đó.

“Kỳ thi tới đây như thế nào là một chủ đề rất sâu, phải đáp ứng nhiều yêu cầu, kể cả hội nhập quốc tế, và phải đáp ứng mặt bằng chung của đất nước mình”, Phó thủ tướng nói rồi, rồi lưu ý: “Chúng ta chỉ nói đến thi nhưng quên mất nó chỉ là một phần trong mục kiểm định - đánh giá từ phổ thông đến đại học mà chúng ta đã đổi mới được nhiều trong 6 năm qua”.

"Rồi chuyện thi, năm nào cũng có chuyện (đó là nguyên cớ để có nhiều ý kiến cho rằng cần phải bỏ đi), nhưng chúng ta vẫn kiên trì, để rồi sau 6 năm chúng ta mới thấy thành quả. Tới đây không phải là dừng lại, không đổi mới nữa, mà chỉ là hoàn thành chặng 1 của đổi mới. Tiếp đây ta sẽ đổi mới, bởi với giáo dục, đổi mới là một hành trình liên tục. Nên rất cần sự bình tĩnh nhìn nhận”, ông Đam nói.

Trong phần phát biểu của mình, ông Đam cũng nhắc đến một kết quả nổi bật trong thời gian qua là chúng ta đã thực hiện được là tự chủ giáo dục đại học. Dù con đường đó còn phải tiếp tục, nhưng bước đầu chúng ta đã chứng minh được tính đúng đắn của nó, đã luật hóa được trong luật Giáo dục và luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Ông Đam nhắc đến câu chuyện Trường đại học Tôn Đức Thắng (với việc ông Lê Vinh Danh bị kỷ luật) gần đây, một chủ đề khiến cho vấn đề tự chủ đại học lại được xới lên. “Chúng ta cần nhìn nhận bình tĩnh để nhận thấy rằng tự chủ được như trường Tôn Đức Thắng cũng chưa ăn thua gì so với tự chủ đại học đúng nghĩa. Tôi đã giao cho Bộ GD-ĐT lập một đoàn vào, do một đồng chí thứ trưởng dẫn đầu đoàn công tác vào để xem xét, cái gì đúng nói là đúng, cái gì sai nói là sai. Chúng ta sẽ ủng hộ việc tự chủ theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan chủ quản cấp trên không nên can thiệp vào hoạt động hành chính, chuyên môn của trường đại học” ông Đam cho biết.