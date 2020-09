Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần cơ chế mới để phát triển nguồn nhân lực cho tương lai

Sau khi nhậu say, Lê Thanh Thành (ngụ P.Hải Thượng, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) lẻn vào nhà chủ quán ngủ đến 4 giờ sáng, rồi tỉnh dậy hiếp dâm, cướp tài sản của nữ chủ quán

Tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để ứng phó với bão số 5, tỉnh này đã liên lạc, hướng dẫn và thông báo hướng di chuyển của bão cho toàn bộ tàu thuyền của tỉnh này còn trên các vùng biển tìm nơi trú ẩn an toàn.

Ngày 16.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Thị Mỹ Loan (32 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, Củ Chi) cầm đầu.