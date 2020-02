Phòng vi rút Corona: Có thể lùi kỳ thi THPT quốc gia

16 cơ sở đào tạo, 1 địa phương lùi lịch học đến sau ngày 15.2

Cũng trong hôm qua, Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) đã có báo cáo cập nhật tình hình khối giáo dục ĐH thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona chủng mới. Trong 242 cơ sở đào tạo đã báo cáo thì 136 cơ sở đã điều chỉnh lịch nhập học cho sinh viên lùi lại đến ngày 10.2 trở đi. So với ngày 3.2, có thêm 26 cơ sở điều chỉnh lùi lịch học. Trong đó có 16 cơ sở lùi đến sau ngày 15.2, còn 64 cơ sở đã có kế hoạch nhập học từ ngày 10.2 trở đi hiện vẫn chưa có động thái lùi lịch. Có 42 cơ sở cho sinh viên học tập từ ngày 3.2 đến hết 9.2, chủ yếu là các trường trong khối quân đội, an ninh và nhóm trường y dược.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã giao Sở GD-ĐT Quảng Ngãi thông báo cho học sinh toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16.2; thông tin đến phụ huynh và gia đình hướng dẫn con em hạn chế đến nơi tập trung đông người.

Quý Hiên - Phạm Anh