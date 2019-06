Sai sót đề thi tiếng Anh lớp 10 tại TP.HCM: Viết 'young' hay 'your' đều có điểm

Ông Hiếu cũng cho biết vào ngày mai 6.6, khi Hội đồng chấm bắt đầu làm việc sẽ bàn bạc và thống nhất phương án cuối cùng.

Trước đó, sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 2.6, theo phản ánh của thí sinh, ở câu 33 trong đề thi tiếng Anh, phần câu hỏi, đề in là "Some years back young..." nhưng ở chỗ cho thí sinh viết câu hoàn chỉnh, đề in là "Some years back your...".