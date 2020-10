Sẽ dạy kỹ năng cứu nạn và cứu hộ cho học sinh, sinh viên?

Ý kiến Cần hướng dẫn cụ thể hơn Với bậc THPT, việc triển khai tất cả học sinh học thực hành 5 tiết là khó khả thi vì kinh phí để tổ chức sẽ tốn kém, bên cạnh đó lực lượng hướng dẫn thực hành đòi hỏi phải là lực lượng công an vì phải đảm bảo các kỹ năng an toàn theo yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, không phải tất cả học sinh đều có khả năng thực hành thao tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nên đa phần hiện nay các trường chọn một nhóm giáo viên và học sinh để thực hiện. Do đó cần có hướng dẫn cụ thể hơn nhằm phù hợp với lứa tuổi và khả năng của học sinh. Phạm Phương Bình

(Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Q.Thủ Đức, TP.HCM) Rất cần thiết Giúp học sinh có những nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và trong trường hợp khẩn cấp gọi người giúp đỡ là rất cần thiết. Lương Thị Hồng Điệp

(Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD- ĐT TP.HCM) Bích Thanh (ghi)