Sẽ đề xuất bỏ tuyển thẳng học sinh đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật?

Vì sao cuộc thi khoa học mất dần ý nghĩa của “sân chơi” dành cho học sinh (HS)?

Nên điều tra, rà soát lại tính trung thực của kỳ thi Theo tiến sĩ Giáp Văn Dương, việc cần thiết trước mắt là điều tra, rà soát lại xem kỳ thi có trung thực hay không. Trước hết các giáo viên hướng dẫn HS tham gia kỳ thi này phải tự rà soát mình, xem mình đã trung thực hay chưa khi tham gia, và giành giải trong kỳ thi này. Nếu mình trung thực, các kết quả này đúng là do mình đoạt được, cần lên tiếng để tự bảo vệ mình trước sự nghi ngại của dư luận. Còn nếu mình không trung thực, mà im lặng, hoặc không tự phát hiện ra, ban tổ chức cũng không phát hiện ra, thì không chỉ cuộc thi thất bại, mà thực sự nó đang gây hại cho chính người tham gia, và rộng hơn là cho xã hội. “Đáng buồn nhất là, vì sao một kỳ thi quốc tế lành mạnh như vậy, mà về đến nước mình thì lại trở thành một nỗi nghi ngại của dư luận?”, tiến sĩ Dương đặt vấn đề.

Một hiệu trưởng trường THPT ở Hà Nội chia sẻ quy định này khiến cạnh tranh tại các cuộc thi cấp tỉnh trở nên khốc liệt hơn, nhiều trường muốn cho HS tham gia nhưng nghi ngại vì “không đến lượt mình” được chọn dự thi cấp cao hơn. Do vậy, tiếng là “sân chơi” nhưng lại không khuyến khích “người chơi” một cách thoải mái. Cũng vì hạn chế số lượng nên có tâm lý là phải những dự án thật “đao to búa lớn” mới xứng tầm đi thi. Do vậy, đây cũng là nguyên nhân khiến tên các đề tài dự thi và đoạt giải mấy năm gần đây toàn là những đề tài “khủng” mà ngay cả những nhà khoa học nghe qua cũng... giật mình.