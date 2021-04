325 phụ huynh trường Múa kêu cứu: Bộ GD-ĐT cho phép cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh

Bộ GD-ĐT đồng ý để Học viện Múa Việt Nam được in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp theo quy định hiện hành. Việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT do thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp theo quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ban hành ngày 28.6.2010 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành quy định chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.