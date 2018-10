Sinh viên bỏ học từng là học sinh giỏi, vì sao?

Những số liệu gây “sốc”

Trong bài tham luận của mình, đại diện nhiều trường đã nêu ra những con số gây “sốc” về kỹ năng mềm của sinh viên.

Tác giả Lê Đức Thọ, Trường CĐ Nghề Đà Nẵng, cũng nêu lên số liệu khảo sát vào tháng 5.2014 cho thấy các doanh nghiệp chỉ tuyển dụng được 10% nhân sự so với nhu cầu thực tế tại thành phố này. Sinh viên ra trường nhiều nhưng thất nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn do không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nguyên nhân chính là do những kỹ năng mà sinh viên được trang bị chưa phù hợp với đòi hỏi của thị trường. Và trong số các nhóm kỹ năng thì kỹ năng mềm là nhóm kỹ năng mà người lao động Việt Nam thiếu hụt nhiều nhất.

Đến từ Trường ĐH Hà Nội, tác giả Nguyễn Thị Thủy cũng cho biết việc nghiên cứu thực trạng hiện nay với sinh viên trường, trung bình có tới 54% sinh viên ở mức độ “chưa tốt” về kỹ năng mềm. Từ thực tế này đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp giúp sinh viên được học tập rèn luyện kỹ năng mềm phục vụ cho việc học tập, tự tin khởi nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.