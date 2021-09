Số địa phương mở cửa trường học vẫn dậm chân tại chỗ

Trước đó, tổng hợp của Bộ GD-ĐT sau 2 tuần đầu tiên của năm học mới, cả nước có 25 tỉnh, thành toàn bộ học sinh may mắn được đến trường học trực tiếp gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Định, Cao Bằng, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang , Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Kết luận cuộc họp sáng 23.9 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 , Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid -19. Một trong những nội dung mà Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ ngành là yêu cầu Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc đi học linh hoạ t, những nơi an toàn, đã chuyển sang vùng xanh có thể đi học bình thường và có giải pháp phù hợp.