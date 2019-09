Sớm kết luận về nội dung tố cáo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định bị can Đỗ Mạnh Tuấn đã lợi dụng là thành viên chấm thi của Hội đồng thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình để 'bán điểm' lấy 300 triệu đồng và người 'mua điểm' cũng là một giáo viên của ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình.