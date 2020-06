Trái cây nào tốt cho sức khỏe: Tăng sức đề kháng từ vải, xoài, mít

Những hợp chất này trong quả vải được xem là có đặc tính củng cố hệ miễn dịch , qua đó cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của các em.

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of the Science of Food and Agriculture, quả xoài giàu hợp chất hoạt tính sinh học, nên ăn xoài làm giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là các bệnh theo mùa như cảm cúm. Ăn xoài còn giúp giảm nguy cơ bị béo phì và cũng có lợi cho sức khỏe của não, da và đường tiêu hóa ở thanh thiếu niên.

Hàm lượng chất xơ trong quả lê có tác dụng giảm cân , bệnh viêm ruột, hen suyễn, trầm cảm và các vấn đề về da ở tuổi mới lớn. Ăn quả lê cũng giúp tăng mật độ khoáng của xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Các chất phytochemical trong quả lựu giúp ngừa các bệnh chuyển hóa ( béo phì , tiểu đường), ung thư và các bệnh viêm nhiễm (như cúm, dị ứng, viêm phổi).

Quả mít giàu protein, vitamin, carbohydrate, phytochemical và khoáng chất nên phụ huynh có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của con em mình. Mít có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, trị đái tháo đường và giúp vết thương mau lành.

Trong khi đó, chất bromelain trong quả thơm (dứa) là hợp chất kháng sinh và chống viêm phổ biến. Ăn thơm giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh theo mùa, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch.