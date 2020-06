4 thói quen xấu giết chết nỗ lực giảm cân của bạn

Nhiều thói quen hình thành vì chúng ta cảm thấy thoải mái khi thực hiện chúng. Vì vậy, thay đổi một số thói quen thường mang lại cảm giác khó chịu.

Nhưng để giảm và ngăn chặn mỡ bụng tích tụ, chúng ta cần phải thay đổi 4 thói quen ăn uống sau, theo Eat This, Not That.

1. Ăn quá nhanh

Khi thực phẩm đi vào dạ dày thì có thể mất đến 20 phút bộ não mới bắt đầu nhận ra cảm giác no. Do đó, thói quen ăn nhanh có thể khiến chúng ta ăn nhiều hơn mức cần thiết.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san American Dietetic Association phát hiện những người ăn chậm thường ăn ít hơn 66 calo so với người ăn nhanh. Tuy nhiên, người ăn chậm lại cảm thấy no hơn.

Các chuyên gia tính toán nếu mỗi bữa ăn bạn thặng dư 66 calo, ăn 3 bữa/ngày thì sau 1 năm có thể tăng đến 9 kg, theo Eat This, Not That.

2. Uống quá ít nước

Uống đủ nước rất cần thiết cho các chức năng của cơ thể. Cơ thể cũng dễ giảm mỡ thừa hơn nếu bạn uống nhiều nước.

Trong một nghiên cứu của Đại học bách khoa Virginia (Mỹ), các nhà nghiên cứu phát hiện uống 2 ly nước trước mỗi bữa ăn có thể giúp giảm cân hiệu quả hơn 30% so với việc không uống.

Nếu bạn muốn giảm cân thì trước mỗi bữa ăn nên uống ít nhất 1 ly nước. Uống nước có thể giúp ăn ít đi, nạp ít calo hơn trong suốt bữa ăn hôm đó, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo.

3. Ăn khi buồn

Những người ăn uống theo cảm xúc , tức mỗi khi căng thẳng xuất hiện họ sẽ ăn nhiều hơn, sẽ có nguy cơ bị thừa cân, béo phì cao gấp 13 lần người bình thường, một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of the American Dietetic Association tiết lộ.

Để đối phó với tình trạng này, cứ mỗi khi căng thẳng và xuất hiện cảm giác bị thôi thúc phải ăn, người mắc hãy nhai một miếng kẹo cao su, uống một ly nước hay đi dạo xung quanh.

4. Ăn tại bàn làm việc

Một số người có thói quen vừa ăn vừa làm ngay tại bàn làm việc. Khi ăn, mọi người nên tập trung vào bữa ăn của mình. Nếu vừa ăn vừa làm việc khác như chú tâm vào công việc, xem tivi, điện thoại thì sẽ làm bản thân mất tập trung vào bữa ăn. Việc này có thể khiến chúng ta ăn nhiều hơn bình thường mà bản thân cũng không biết, theo Eat This, Not That.