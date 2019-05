Thầy giáo cho học sinh diễn 'cảnh nóng' tiếp tục loay hoay vụ kiện

Theo ông Phạm Quốc Đạt, giáo viên Trường THPT Võ Trường Toản (Q.12, TP.HCM), người liên quan đến câu chuyện thầy giáo cho học sinh diễn 'cảnh nóng', sau 2 tháng nộp đơn, Tòa án nhân dân Q.12 thông báo ông cần phải rút đơn vụ án khởi kiện hành chính để chuyển sang án lao động hoặc dân sự mới có thể thụ lý. Ông Đạt cho biết đã thực hiện theo yêu cầu này và đang chờ trả lời chính thức của tòa về việc thụ lý vụ án vào ngày 29.5. Tuy nhiên, yêu cầu của Tòa và thực tế đang khác hẳn nhau.

Trước đó, ông Đạt có đơn khởi kiện vụ án mà ông là nạn nhân. Theo đó, ngày 21.1.2019, ông Lương Văn Định - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản (quận 12, TP.HCM) - ký quyết định kỷ luật mức cảnh cáo, tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm chuyển sang làm công tác thư viện trong thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng đối với ông Đạt. Một trong những lý do khiến ông Đạt bị kỷ luật là do tổ chức cho học sinh sân khấu hóa tác phẩm văn học như Quan âm Thị Kính, Bỉ vỏ , Xuân tóc đỏ... có cảnh nhạy cảm. Ông Đạt cho rằng Trường THPT Võ Trường Toản đã ban hành các quyết định gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của mình. Do đó, ông đề nghị tòa xem xét, giải quyết buộc Trường THPT Võ Trường Toản hủy các quyết định xử lý kỷ luật ông, yêu cầu trường phải bồi thường hơn 76,5 triệu đồng.

Sau đó, vào đầu tháng 4, Tòa án nhân dân quận 12 có thông báo về yêu cầu, sửa đổi bổ sung hồ sơ khởi kiện gửi ông Đạt. Tòa cho rằng theo quy định tại Điều 201 bộ luật Lao động 2012, các yêu cầu của ông Đạt không thuộc các trường hợp không phải hòa giải. Do đó, ông Đạt phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa giải quyết. Vì vậy, tòa án yêu cầu ông Phạm Quốc Đạt bổ sung nội dung này trong thời hạn 15 ngày. Tuy nhiên, ông Đạt cho biết đã liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền liên quan, bao gồm: Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, Sở Nội vụ TP.HCM, Phòng Nội vụ Quận 12; Liên đoàn lao động Quận 12 nhưng các cơ quan này đều từ chối việc tiến hành hòa giải cho trường hợp của ông và không có một hướng dẫn chính xác nào để ông thực hiện thủ tục hòa giải lao động này. Thậm chí, Phòng LĐ-TB&XH (UBND Q.12) cũng có văn bản trả lời chính thức là ông Đạt không thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật lao động năm 2012 nên không thể tổ chức hòa giải. Thực tế này khiến ông Đạt có đơn gửi Tòa án nhân dân Q.12. Trong đó, ông Đạt cho biết nếu như tòa án vẫn nhận định vụ kiện này là vụ án lao động và buộc phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước thì ông kính đề nghị tòa án hướng dẫn chi tiết về thủ tục hòa giải lao động trong trường hợp này để có cơ sở thực hiện.

Trước yêu cầu này, Tòa án nhân dân Q.12 trả lời là sẽ gửi văn bản yêu cầu Phòng LĐ-TB-XH của UBND Q.12 phải đứng ra hòa giải theo đúng quy định. Đồng thời, tòa cũng sẽ xin ý kiến tòa cấp trên về vụ việc này.