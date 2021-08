Thi tốt nghiệpTHPT đợt 2: Hơn một nửa số thí sinh đã xin đặc cách

Chiều 4.8, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cùng đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đã họp trực tuyến với ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Hải Phòng, An Giang, Tiền Giang để kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Vẫn tiếp nhận số thí sinh xin đặc cách đến ngày thi

Theo cập nhật đến ngày 4.8 của Bộ GD-ĐT, kỳ thi đợt 2 (diễn ra vào ngày 6 - 7.8) có 39 tỉnh, thành có thí sinh thi đợt 2. Các tỉnh có thí sinh ít thì không tổ chức thi ở tỉnh mình mà gửi sang địa phương khác. Do đó, cả nước còn 13 tỉnh, thành phố tổ chức thi cho hơn 11.000 thí sinh.

Như vậy, so với thống kê ban đầu của Bộ GD-ĐT thì số địa phương và số thí sinh dự thi đợt 2 đã giảm rất nhiều. Cụ thể, ngày 13.7 có 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành đăng ký dự thi đợt 2 thì đến nay số này đã giảm đi hơn 15.000 em sau khi Bộ GD-ĐT có hướng dẫn, bổ sung đối tượng thí sinh được đặc cách tốt nghiệp vì dịch bệnh Covid-19 . Một số địa phương quyết định không thi vì dịch bệnh căng thẳng như TP.HCM, Hà Nội…

Bắc Giang là địa phương có số thí sinh dự thi đợt 2 lớn nhất cả nước. Tính đến hết ngày 3.8, Bắc Giang sẽ tổ chức thi cho 3.106 thí sinh. Cụ thể, số thí sinh của tỉnh là 3.055 em (có 3 thí sinh đủ điều kiện đề nghị đặc cách). Ngoài ra, tỉnh này còn tổ chức thi cho 51 thí sinh của 7 tỉnh: Lạng Sơn (16 em), Bắc Ninh (9 em), Hải Dương (4 em), Thái Nguyên (9 em), Vĩnh Phúc (1 em), Nghệ An (3 em) và Hà Tĩnh (9 em).

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, cho biết tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi đợt 2 của tỉnh là 4.922 em. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi tại hội đồng thi An Giang là 4.914 và 8 thí sinh từ các hội đồng thi khác chuyển về An Giang.

Đến ngày 4.8, số thí sinh làm đơn xét đặc cách theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT là 3.182; số thí sinh dự thi đợt 2 là 1.740. Có 3 thí sinh ngoài tỉnh gửi dự thi tại An Giang (trong đó Hậu Giang 2 em, Kiên Giang 1 em).

“Từ nay đến ngày thi, nếu có thí sinh làm đơn xét đặc cách tốt nghiệp, các đơn vị sẽ tiếp nhận và báo cáo Sở GD-ĐT cập nhật số liệu thí sinh đăng ký xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 đến ngày thi”, bà Diễm cho biết.

Sở GD-ĐT Tiền Giang cho biết, thí sinh thi đợt 2 tại Tiền Giang là 30 em. Trong đó, 4 thí sinh thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM có hộ khẩu hoặc cư trú tại tỉnh Tiền Giang nhưng do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi.

TP.Hải Phòng có 265 thí sinh thi đợt 2, trong đó, 10 em của tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh...

Buổi họp kiểm tra trực tuyến do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (trái) chủ trì với các địa phương ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Giãn cách tối đa thí sinh trong phòng thi

Các địa phương có thí sinh thi đợt 2 đều khẳng định đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh trước khi tham gia kỳ thi.

Tổ chức thi trong bối cảnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tỉnh An Giang lên phương án mỗi phòng xếp tối đa 12 thí sinh (thay vì 24 em như quy định) để đảm bảo giãn cách. Mỗi điểm thi đều có ít nhất 2 phòng thi dự phòng cho đối tượng có dấu hiệu dịch tễ sốt, ho...

Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang cho biết, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh 7 tỉnh ngoài và đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, Sở GD-ĐT bố trí cho các thí sinh tỉnh ngoài được lưu trú tại địa điểm riêng.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, Sở GD-ĐT thống nhất với các đoàn hạn chế tối đa số người theo đoàn; bố trí phương tiện tập trung, hạn chế dừng đỗ, hạn chế tiếp xúc với người khác trong quá trình di chuyển; thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế; chủ động hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe hàng ngày. Một số đoàn bố trí, hỗ trợ phương tiện cho thí sinh như Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Đảm bảo công bằng như thi đợt 1

Phát biểu kết luận buổi họp kiểm tra, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ lưu ý kỳ thi đợt 2 đảm bảo công bằng như đợt 1; đảm bảo an toàn về dịch, an toàn, nghiêm túc, khách quan, phát huy kết quả đạt được của đợt 1 và khắc phục những gì còn hạn chế.

“Thi đợt 2 tuy số lượng thí sinh ít nhưng tính công bằng là rất cao, không phải vì ít thí sinh mà coi thi lơ là; mục tiêu là đảm bảo công bằng, cân bằng giữa hai đợt thi”, ông Độ nhấn mạnh.

Ông Độ đề nghị: “Các địa phương rà soát lại lần nữa tất cả thí sinh dự thi đợt 2 còn sót không, thí sinh có đơn xét đặc cách đã đúng tiêu chuẩn chưa, kể cả tỉnh gửi thí sinh cũng phải rà soát để đảm bảo không để sót em nào vì sẽ không còn cơ hội thi nào khác trong năm nay cho các em nữa”.

Ông Độ cũng chia sẻ khó khăn, vất vả với các địa phương đã quyết tâm dành những gì tốt nhất cho thí sinh trong đợt thi này khi càng gần ngày thi dịch Covid-19 càng phức tạp, nhất là An Giang, Tiền Giang… nên công tác phòng dịch phải đặc biệt coi trọng, đảm bảo mục tiêu kép: vừa nghiêm túc theo đúng quy chế thi, vừa an toàn phòng dịch.

Thứ trưởng Độ nhắc lại câu chuyện của TP.HCM trong tổ chức thi đợt 1 , xét nghiệm thí sinh theo nhóm nhưng vẫn lọt mẫu nên có trường hợp thí sinh là F0 dự thi. Vì thế, các địa phương cần có phương án phù hợp trong xét nghiệm thí sinh, có kịch bản chặt chẽ, bài bản phòng dịch trong tổ chức thi.

Ông Độ cũng yêu cầu rà soát những thí sinh khó khăn để có hỗ trợ tốt nhất cho các em.