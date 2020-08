'Thị trường ngầm' mua bán bài báo khoa học: Do nhu cầu công nhận PGS, GS?

Theo Giáo sư (GS) Nguyễn Văn Tuấn, ĐH Công nghệ Sydney (Úc), hiện tượng thuê viết bài báo khoa học , xuất bản bài báo trên tập san khoa học dỏm… ở Việt Nam mà Báo Thanh Niên nói đến có thể xuất phát từ nhu cầu hoàn tất hồ sơ để được công nhận chức danh phó GS, GS hiện nay.

Trong đợt phong PGS, GS vừa qua, đã có những quan ngại về vài ứng viên công bố nhiều bài báo khoa học chỉ trong vòng 1 năm, nhưng trước đó không thấy có công bố đáng kể.

“Tuy nhiên, xem lại nơi công bố thì toàn những tập san kém chất lượng, có khi tập san dỏm. Thế nhưng, Hội đồng giáo sư nhà nước có vẻ không chú ý đến chất lượng của tập san. Tôi tự hỏi rất có thể do ứng viên và thành viên hội đồng là đồng nghiệp nên có sự nể nang trong xét duyệt chăng?”, GS Tuấn đặt vấn đề.

Cũng theo GS Tuấn, ở Úc không thể “lọt” những trường hợp như vậy. Lý do, GS là do trường ĐH bổ nhiệm. Trường ĐH có Hội đồng khoa học, lại có cả Hội đồng y đức. Khi muốn nghiên cứu gì, nhà khoa học phải thông qua Hội đồng y đức này. Khi được phê chuẩn thì nhà khoa học mới được nghiên cứu. Do đó, khó có trường hợp nhà khoa học thuê ai đó làm nghiên cứu.

GS Tuấn cho biết ở Việt Nam cũng có Hội đồng đạo đức cấp Bộ (như Bộ Y tế ). Thường hội đồng này chỉ xét duyệt những dự án lớn, còn các dự án nhỏ thì hội đồng ở các trường hay bệnh viện phụ trách. Tuy nhiên, theo GS Nguyễn Văn Tuấn, nếu người trong Hội đồng giáo sư nhà nước am hiểu về nghiên cứu khoa học và xuất bản khoa học thì việc đánh giá công bố khoa học sẽ tốt hơn.

Tiến sĩ Hồ Xuân Mai, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ - thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, cho hay ông biết các nhóm viết thuê bài báo khoa học . Họ chủ yếu phục vụ những người có nhu cầu hoàn tất hồ sơ phong tặng PGS, GS. “Được bổ nhiệm PGS, GS thì số tiền tiết dạy cao lên, được ở lại thêm 5 năm so với tuổi hưu, được thăng tiến... nên nhiều người năng lực ngoại ngữ, năng lực thật về khoa học chuyên ngành không có nhưng không tiếc gì để bỏ tiền ra “chạy”. Vì nhiều người cần nên có người cung cấp với các mức giá hẳn hoi”, tiến sĩ Mai nhìn nhận.