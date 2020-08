Thời gian thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ do địa phương đề xuất

In thiếu đề, thí sinh phải chờ gần 1 tiếng Ngày 10.8, thông tin từ Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Ninh cho biết tại buổi thi môn tổ hợp cùng ngày, xảy ra việc TS bị thiếu đề, phải chờ gần 1 tiếng. Cụ thể, một số TS Trường THPT Hòn Gai (TP.Hạ Long) phát hiện thiếu đề môn hóa học nên phải ngồi đợi. Nguyên nhân là Quảng Ninh in sao thiếu đề, không tính đủ số lượng TS dự thi. Để buổi thi diễn ra an toàn, Sở GD-ĐT địa phương này đã xử lý bằng cách bù giờ để TS đảm bảo được làm bài thi theo đúng thời gian quy định. Lã Nghĩa Hiếu