Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An: Vị lãnh đạo làm việc có trách nhiệm

Ông Lê Hải An bị rơi xuống từ lan can ban công tầng 8 nhà D của cơ quan Bộ GD-ĐT, nơi có một căn tin của Bộ GD-ĐT. Đây là nơi các cán bộ làm việc trong Bộ thường lui tới ăn uống trước hoặc sau giờ làm việc.

Có thông tin cho rằng sáng 17.10, ông An đến cơ quan từ sớm, nên lên căn tin tầng 8 để ăn sáng. Sau đó ông ra ngoài lan can (khu vực được hút thuốc) thì xảy ra tai nạn. Hiện Viện KSND Q.Hai Bà Trưng đang phối hợp với Công an Q.Hai Bà Trưng và các đơn vị khác tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong của Thứ trưởng An.