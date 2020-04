Thủ tướng yêu cầu đề thi tốt nghiệp THPT 2020 'không đánh đố học sinh'

Tại phiên họp phiên họp của Chính phủ với các địa phương về phòng chống dịch Covid-19 chiều nay, 22.4, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì , Bộ GD-ĐT đã báo cáo về phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020.

Thủ tướng lưu ý, do tình hình dịch bệnh khiến thời gian đi học của học sinh còn ít, do vậy, Thủ tướng đồng ý với chủ trương dạy học có trọng tâm, trọng điểm.

Bộ GD-ĐT xây dựng phương án tổ chứ thi tốt nghiệp THPT; còn việc tuyển sinh ĐH thực hiện như phương án đã làm; yêu cầu Bộ GD-ĐT sớm ban hành quy chế và hướng dẫn tổ chức thi.

Thủ tướng yêu cầu Bộ tổ chức ra đề thi trên tinh thần “không đánh đố học sinh, học gì thi nấy nhưng phải đảm bảo chất lượng”.

Thủ tướng nhấn mạnh, kỳ thi này do Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện, làm sao phải tổ chức một kỳ thi trung thực, an toàn chất lượng trong điều kiện có dịch bệnh. Cần tăng cường thanh tra, giám sát của các cấp, các ngành, như Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, cần tăng cường sử dụng công nghệ để đảm bảo tính trung thực của kỳ thi.