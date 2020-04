Thủ tướng yêu cầu học gì thi nấy nhưng phải đảm bảo chất lượng

Thí sinh THPT phải thi 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thí sinh giáo dục thường xuyên phải thi 2 bài thi bắt buộc toán, ngữ văn và 1 bài thi tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Các bài thi toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội theo hình thức trắc nghiệm khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có 1 mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Kết quả làm bài của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính do Bộ cung cấp; bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Theo ông Độ, kỳ thi sẽ sử dụng đề thi chung của Bộ để đảm bảo thống nhất trong cả nước cùng một mặt bằng đánh giá chất lượng giáo dục cũng như đảm bảo tính khách quan, công bằng trong đánh giá giữa các địa phương.

Liên quan đến sự an toàn, nghiêm túc của kỳ thi khi giao về cho địa phương, ông Độ cho rằng thay đổi đặc biệt năm nay là các tỉnh phải công khai phổ điểm thi, báo cáo toàn bộ điểm học bạ của các thí sinh qua hệ thống dữ liệu điện tử. Bộ sẽ lấy đó làm căn cứ đối sánh kết quả thi. Bộ sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi, cùng với đó là các chế tài nghiêm khắc để xử lý các gian lận nếu có.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Thủ tướng kết luận “cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ và các ý kiến góp ý”. Thủ tướng lưu ý, do tình hình dịch bệnh khiến thời gian đi học của học sinh còn ít, vì vậy đồng ý dạy học có trọng tâm, trọng điểm. Thủ tướng giao Bộ xây dựng phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT ; việc tuyển sinh ĐH thực hiện như phương án đã làm; đồng thời cần sớm ban hành quy chế và hướng dẫn tổ chức thi.

“Bộ tổ chức ra đề thi trên tinh thần không đánh đố học sinh, học gì thi nấy nhưng phải đảm bảo nâng cao chất lượng”, Thủ tướng yêu cầu và nhấn mạnh kỳ thi này do chủ tịch UBND các tỉnh, TP chịu trách nhiệm toàn diện, phải tổ chức kỳ thi trung thực, an toàn, chất lượng trong điều kiện có dịch bệnh. Cần tăng cường thanh tra, giám sát của các cấp, các ngành, như Bộ GD-ĐT, Bộ Công an; tăng cường sử dụng công nghệ để đảm bảo tính trung thực của kỳ thi. Bộ sớm ban hành quy chế cụ thể về kỳ thi để áp dụng trên toàn quốc theo tinh thần trên. Trong đó, phải hướng dẫn và tổ chức thanh tra, giám sát tổ chức kỳ thi tại các địa phương, chứ không buông lỏng trong thời điểm này. Các địa phương chịu trách nhiệm chính về kỳ thi tốt nghiệp THPT.