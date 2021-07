Thực hiện Chỉ thị 16: TP.HCM thay đổi thời gian tuyển sinh đầu cấp ra sao?

Khu vực phong tỏa tuyển sinh ra sao?

Năm học 2020- 2021 là năm học đầu tiên Q. Bình Tân thực hiện việc tuyển sinh theo hình thức trực tuyến.

Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng Giáo dục Q.Bình Tân cho biết Hội đồng tuyển sinh quận yêu cầu các trường tổ chức phân công nhân sự hướng dẫn phụ huynh nhập trực tuyến trên trang Okuro từ nay đến ngày 29.7, sau đó, Hội đồng tuyển sinh sẽ có thông báo tiếp theo, tùy vào diễn biến dịch Covid-19.

Riêng học sinh vào lớp 1 có yêu cầu giấy hoàn thành chương trình mầm non, thẻ bảo hiểm y tế, giấy chích ngừa...Nếu phụ huynh có thì cập nhật trên trang Okuro còn không có thì nộp vào thời điểm khác, không yêu cầu bắt buộc phải có tại thời điểm huy động trẻ, lãnh đạo phòng Giáo dục thông tin.

Phòng Giáo dục Q.Bình Tân cũng thông tin Trường Mầm non Hương Sen và Trường tiểu học An Lạc 3 là trường thực hiện theo mô hình tiên tiến sẽ nhận học sinh trên địa bàn quận.

Đối với khu vực hiện đang phong tỏa do dịch Covid-19 tại phường An Lạc, liên quan đến các trường tiểu học An Lạc 1, Mầm non Hoa Hồng, Mầm non Hoàng Anh, THCS Lê Tấn Bê sẽ thực hiện tuyển sinh sau khi gỡ lệnh phong tỏa nhưng cũng phài thực hiện phòng chống dịch theo đúng quy định khi tiếp nhận hồ sơ. Trường nào thực hiện được công tác huy động trẻ và tuyển sinh lớp 6 thông qua phần mềm Okuro thì vẫn tiến hành bình thường. Đối với những phụ huynh học sinh không đó điều kiện thực hiện việc tuyển sinh trực tuyến, Hội đồng tuyển sinh cung cấp số điện thoại, phụ huynh có thể liên hệ sẽ có nhân viên hỗ trợ.

Ngoài ra, những trường hợp học sinh có thông tin hộ khẩu sau tháng 2.2021, khi các phường thống kê danh sách học sinh, Hội đồng tuyển sinh sẽ có thông báo phân tuyến sau.

Hoạt động ngoại khóa của Trường tiểu học Bành Văn Trân (Q.Tân Bình) Ảnh Website nhà trường

Sẽ có phương án tuyển sinh linh hoạt

Còn tại Q.Tân Bình, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD-ĐT, thông tin việc tuyển sinh lớp 6 theo hình thức trực tuyến gần như đã hoàn tất. Còn đối với các trường mầm non và các trường tiểu học, có khoảng 10% phụ huynh nằm trong khu vực phong toả, về quê chưa tiếp cận được với tuyển sinh trực tuyến. Để hỗ trợ nhóm phụ huynh này, phòng giáo dục đang yêu cầu các trường tiếp tục đẩy mạnh thông tin về hình thức tuyển sinh trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội đến phụ huynh học sinh.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT này nói thêm, ở bậc mầm non hiện nay do diễn biến dịch còn phức tạp nên tâm lý phụ huynh chưa muốn cho con đi học, chỉ tiêu lớp 5 tuổi còn rất nhiều. Tuy nhiên, khối lớp mầm non này sẽ ưu tiên nhận học sinh, trong trường hợp cần thiết, các trường có thể duyệt tuyển sinh hàng tháng”.

Trong điều kiện giãn cách theo Chỉ thị 16 như hiện nay, ông Khắc Huy thông tin, cổng thông tin tuyển sinh của quận sẽ mở đến cuối tháng 7, tạo điều kiện cho phụ huynh có thời gian thực hiện. Nếu tình hình dịch kéo dài, quận sẽ có thêm phương án linh hoạt, trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tuyển sinh quận sẽ phối hợp với UBND các phường, các tổ dân phố phân công lực lượng xuống tận nhà thu nhận hồ sơ của trẻ, đảm bảo mọi học sinh trong tuyến trên địa bàn quận đều có chỗ học.