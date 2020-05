Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 1.6.2020

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 1.6. 2020 còn có các tin tức giáo dục đặc biệt được nhiều người quan tâm: Học sinh nhà trẻ đi học lại sau kỳ nghỉ dài gần nửa năm. Những ngành học chỉ có trường nghề đào tạo.

Nộp hồ sơ bằng học bạ sớm để tăng cơ hội

Bắt đầu từ hôm nay 1.6, chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên thực hiện năm 2020 sẽ được phát sóng trên các đài phát thanh - truyền hình địa phương, đồng thời trực tuyến trên thanhnien.vn, facebook.com/thanhnien và YouTube của Báo Thanh Niên.

Do tác động của dịch bệnh Covid-19 , chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm nay xây dựng thêm phương thức tư vấn trên truyền hình địa phương nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích và nhanh nhất giúp học sinh nắm bắt về thông tin thi tốt nghiệp THPT và chọn trường xét tuyển vào cao đẳng và đại học.

Cụ thể, chương trình sẽ truyền hình trực tiếp trên các đài phát thanh - truyền hình địa phương (khu vực Đông Nam bộ và Tây nguyên) đồng thời truyền hình trực tuyến trên internet tại các địa chỉ thanhnien.vn, facebook.com/thanhnien và kênh YouTube của Báo Thanh Niên. Với việc ứng dụng công nghệ trong thực hiện, học sinh và phụ huynh có thể theo dõi thông tin trực tiếp hoặc xem lại toàn bộ nội dung chương trình ngay tại nhà qua truyền hình hoặc internet.

Chiều 31.5, chuỗi phát sóng đầu tiên của chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH và báo Bình Phước đồng thời được truyền hình trực tuyến trên thanhnien.vn.

Rất nhiều câu hỏi về ngành nghề, phương thức xét tuyển, cơ hội việc làm... đã được các chuyên gia tư vấn đến từ các trường ĐH, CĐ giải đáp cho thí sinh. Đặc biệt, nội dung tập trung vào việc nộp hồ sơ xét tuyển theo phương thức học bạ.

Những thông tin này sẽ có trong phần tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (1.6).

Nhiều phụ huynh chưa cho trẻ đi học lại

Sau học sinh mầm non, từ mai học sinh nhóm lớp nhà trẻ sẽ trở lại trường học Nguyễn Loan

Sau gần nửa năm nghỉ học do nghỉ tết và dịch Covid -19, từ ngày 1.6 học sinh nhóm lớp nhà trẻ sẽ quay trở lại trường. Đây là nhóm học sinh cuối cùng đi học lại theo lịch của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, ở một số trường công lập, số trẻ lớp nhà trẻ sẽ đi học lại không nhiều, lý do theo nhiều phụ huynh do 15.7 sẽ kết thúc chương trình học, sau đó các bé có nghỉ hè do vậy nhiều người cho biết sẽ đợi đến năm học mới cho con đi học luôn để tránh tình trạng phải nghỉ học ngắt quãng, con mất thời gian để làm quen lại với trường lớp từ đầu.

Bài phản ảnh của Thanh Niên trong phần tin tức đặc biệt trên báo in ngày mai còn cung cấp thêm lời khuyên với phụ huynh cần làm gì để trẻ trở lại trường an toàn, vui vẻ

Những ngành học nào các trường đại học chưa đào tạo?

Với xu hướng phát triển mạnh mẽ của nhóm ngành kinh doanh , sản xuất, để đáp ứng nhu cầu nhân lực thực tế, các trường CĐ, trung cấp trong vài năm qua đã mở và đào tạo nhiều ngành mà bậc ĐH chưa có, với thời lượng thực hành lên tới 60-70%.